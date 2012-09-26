Від повеней в Індії постраждали понад мільйон людей

На північному сході Індії понад мільйон людей постраждали від повеней, які дедалі посилюються, оскільки не припиняються потужні зливи, інформує ВВС-Україна.

Чимало людей були змушені залишити свої домівки. У регіоні тривають рятувальні роботи.

Постраждали також деякі провінції сусіднього Пакистану. Влада, яка зараз опікується наданням наметів, повідомляє, що в Пакистані постраждали майже три чверті мільйона людей.

bbc.co.uk