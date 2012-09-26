Від повеней в Індії постраждали понад мільйон людей
08:44, 26 вересня 2012Зарубіжні новини
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Чимало людей залишили свої домівки
На північному сході Індії понад мільйон людей постраждали від повеней, які дедалі посилюються, оскільки не припиняються потужні зливи, інформує ВВС-Україна.
Чимало людей були змушені залишити свої домівки. У регіоні тривають рятувальні роботи.
Постраждали також деякі провінції сусіднього Пакистану. Влада, яка зараз опікується наданням наметів, повідомляє, що в Пакистані постраждали майже три чверті мільйона людей.
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