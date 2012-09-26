Чим корисний гарбуз?

Ароматна гарбузова м`якоть вщерт наповнена вітамінами. Є в ній і аскорбінка, яка врятує вас від осінніх застуд, і вітаміни групи В, які не тільки справляться з втомою, дратівливістю і безсонням, але й зроблять ваше волосся пишним, а нігті міцними, і вітаміни А і Е - головні борці із зморшками і передчасним старінням, і вітамін К, що впливає на здатність крові згущуватися, якого практично немає в інших овочах.

Завдяки високому вмісту рідкісного вітаміну Т гарбуз можна по праву назвати кращим гарніром до страв з яловичини, свинини і інших жирних страв, адже вітамін Т сприяє засвоєнню важкої їжі і перешкоджає ожирінню. Напевно, саме за цю властивість гарбуз так люблять дієтологи, які рекомендують налягати на корисний овоч всім, хто давно мріє розлучитися із зайвими кілограмами. До того ж гарбуз - чемпіон серед овочів за вмістом заліза, а значить, любителі гарбуза приречені мати хороший колір обличчя і веселий настрій.

Вважається, що гарбузовий сік допомагає чоловікам підтримувати сексуальний тонус. З тією ж метою корисно вживати і гарбузові насіннячка. Адже не випадково за старих часів з очищених і змелених гарбузових насіннячок готували приворотне зілля.

Втім, знавці запевняють, що за допомогою гарбуза можна не тільки вирішити проблеми на особистому фронті, але і справитися з багатьма серйозними захворюваннями. Мабуть, немає кориснішої їжі для людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями. Завдяки високому вмісту калію гарбуз покращує роботу серця, зміцнює судини і позбавляє від набряків.

При захворюваннях печінки рекомендується їсти якомога більше сирої м`якоті гарбуза, а якщо сирий гарбуз здається вам несмачним, можна замінити її гарбузовими кашами з рисом, пшоном або манкою.

При хворобах нирок і сечового міхура з гарбузових насіннячок і конопляного сім`я готують «молоко»: по склянці кожного сім`я розтирають, поступово підливаючи кип`яток (3 скл.), проціджують і віджимають. «Молоко» п`ють протягом дня, підсолодивши медом або цукром.

При безсонні відвіку рекомендували пити на ніч гарбузовий сік або відвар гарбуза з медом. Свіжу кашку з м`якоті гарбуза прикладають до уражених місць при екземі і опіках, висипах, прищах і інших запаленнях на шкірі. Людям, яким доводиться багато стояти протягом дня, кашка зі свіжого гарбуза допоможе зняти біль в ступнях.

Ну а те, що гарбузові насіннячка - визнаний засіб для вигнання глистів, відомо практично кожному.

shkolazhizni.ru