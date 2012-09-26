Маски із м'якоті гарбуза
Догляд - з голови до ніг
Гарбуз - це не тільки золотий символ осені а й надзвичайно вітамінізований продукт. Маски з гарбуза можна робити буквально для всього, з голови до ніг. Здорово те, що рецепти дивно прості, але ефективні - поліпшення ти помітиш відразу!
Зволожуюча маска для обличчя з гарбуза
- Взяти 200 г сирого гарбуза, 4 столові ложки нежирного йогурту і 4 столові ложки меду;
- Подрібнити всі інгредієнти в блендері, нанести на обличчя на 10 хвилин.
Робити маску щотижня. Для шкіри будь-якого типу, крім осіб із судинними "зірочками".
Маска для обличчя з гарбуза від набряків
- Натерти сиру м`якоть гарбуза, помістити її між двома шарами марлі і нанести на обличчя;
- Через 20 хвилин зняти залишки маски, і обполоснути обличчя прохолодною водою.
Підходить для шкіри будь-якого типу.
Поживна маска з гарбуза для жирної шкіри
- В кашку з 3 столових ложок вареної гарбуза додайте яєчний жовток і чайну ложку меду;
- Нанесіть маску на обличчя теплою на 10-15 хвилин, а потім змийте холодною водою.
Щоб позбутися вугрів, звузити пори й усунути жирний блиск на лобі і крилах носа, корисно протирати обличчя шматочком гарбуза.
Маска з гарбуза для сухої шкіри
- 2 столових ложки вареної гарбуза добре збийте і змішайте з 1 столовою ложкою оливкової або іншої рослинної олії;
- Нанесіть маску на обличчя на 20 хвилин, потім змийте прохолодною водою.
Тонізуюча маска з гарбуза для всіх типів шкіри
- Потрібно натерти гарбуз і віджати з неї сік;
- Соком просочують тонкий шар вати, кашку наносять на марлеву серветку або безпосередньо на обличчя;
- Маску наносять на обличчя на 15-20 хвилин, потім знімають і вмиваються прохолодною водою.
Роблять цю процедуру 2-3 рази на тиждень. Тривалість курсу 15-20 масок. Бажано чергувати маски з соку гарбуза і з кашки.
Маска з гарбуза для сухої в`янучої шкіри
- Відваріть в молоці кілька шматочків очищеного гарбуза до стану густої кашки;
- 1 столову ложку такої кашки змішайте з 1 яєчним жовтком, з 1 чайною ложкою меду і додайте трохи молока;
- Змастіть отриманою сумішшю обличчя, і залиште на 15 хвилин, після закінчення яких змийте теплою кип`яченою водою.
Маска з гарбуза для чутливої шкіри
- Cмешайте 1/3 склянки гарбузового соку з 3 столовими ложками вівсяної муки, додайте 1 яєчний жовток і 1 столову ложку меду;
- Всі компоненти ретельно перемішайте, а потім збийте за допомогою міксера;
- Нанесіть маску на попередньо очищену шкіру на 15 хвилин, після чого змийте теплою водою.
Маски для волосся з гарбуза
- Візьміть гарбузове насіння, добре промийте їх, очистіть від шкірки і розітріть до утворення кашки;
- Отриману масу перекладіть у скляний посуд і додайте охолоджену кип`ячену воду у співвідношенні 1:10;
- Все ретельно перемішайте до отримання однорідної маси і щільно накрийте кришкою;
- Перед миттям голови протріть гарбузової емульсією шкіру голови і пасма волосся, зверху пов`яжіть бавовняну хустку або рушник;
- Через 20-30 хвилин вимийте волосся м`яким шампунем для вашого типу волосся і обполосніть їх підкисленою водою (1 чайна ложка оцту або лимонної кислоти на таз води).
Маска з гарбуза для губ
- Змішайте 1/4 склянки соку гарбуза з 1 чайною ложкою сиру, щоб вийшла однорідна кашка;
- Нанесіть суміш на губи на 5 хвилин, після закінчення яких протріть губи серветкою, змоченою у воді кімнатної температури.
Повторіть процедуру кілька разів в день. Ця маска чудово живить і зволожує шкіру губ.
Крем для рук з гарбуза
- Потрібно натерти гарбуз і змішати з персиковим маслом (наприклад, на одну чайну ложку сирої тертої гарбуза додати чайну ложку персикового масла):
- Змастити руки, надіти на годину гумові рукавички.
Шкіра після такої маски стає дивно ніжною.