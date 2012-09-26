Марш протесту в Мадриді: понад 60 осіб отримали травми

Марш протесту в Мадриді переріс у запеклі зіткнення з поліцією, коли демонстранти спробували прорватися до будівлі парламенту через поліцейські кордони. Правоохоронці застосувала проти маніфестантів гумові кулі і кийки, повідомляє ZN.ua.

Більш як 60 осіб отримали травми в результаті розгону багатотисячної демонстрації протесту біля будівлі парламенту в центрі столиці Іспанії Мадриді. Серед потерпілих - 27 поліцейських. Затримано близько трьох десятків учасників маніфестації, повідомляє в середу, 26 вересня Deutsche Welle.

Мирний на початку марш протесту ввечері у вівторок, 25 вересня, переріс у запеклі зіткнення з поліцією, коли деякі демонстранти в авангарді спробували прорватися до будівлі парламенту через поліцейські кордони. Правоохоронці, яких було близько півтори тисячі, застосували проти маніфестантів гумові кулі і кийки. Деякі демонстранти закидали поліцейських камінням і пляшками, проте значна частина людей поводилася мирно. Після опівночі поліція витіснила з площі останніх демонстрантів, які не чинили жодного опору.

Учасники акції, яку було організовано через соціальні мережі і яка проводилася під гаслом «OccupyCongress» («Захопи парламент»), протестували проти політики жорсткої економії і вимагали відставки уряду на чолі з прем`єр-міністром Іспанії Маріано Рахоєм. Цей уряд протягом дев`яти місяців намагається навести лад у державних фінансах. Як крайній захід М.Рахой вже не виключає пенсійної реформи, хоча під час передвиборної кампанії він обіцяв не скорочувати пенсії.

Іспанія переживає другу хвилю кризи за останні три роки. Рівень безробіття в країні досяг 25%. А дефіцит держбюджету становив у серпні 50,1 млрд євро.