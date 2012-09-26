Що краще їсти на сніданок щоб схуднути

Давай розберемося, яким повинен бути сніданок людини, що бажає схуднути.

Вранці ти поспішаєш на роботу і не встигаєш поснідати? Тоді будь готова до того, що вдень у тебе почне "смоктати під ложечкою", а до вечора взагалі розіграється вовчий апетит. І навіть якщо проблема зайвої ваги тебе не турбує, і ти можеш дозволити собі наїдатися на ніч, нехтувати першою трапезою не варто.

По-перше, це може призвести до гастриту. Прокинувшись, шлунок починає активно "готуватися" до прийому їжі і виділяє шлунковий сік, який містить соляну кислоту. Через брак нічого іншого вона роз`їдає стінки самого шлунка, що може призвести до гастриту. По-друге, без уранішньої "заправки" в крові падає рівень глюкози і клітини починають голодувати. Це загрожує головним болем і слабкістю.

Крім цього американські вчені довели, що у дітей, які пропускають сніданок, в три рази частіше виникає карієс зубів. Але найголовніший аргумент на користь ситного сніданку – те, що калорії, отримані з ранку, витрачаються найбільш ефективно, а от пізня вечеря зазвичай відкладається у вигляді жиру.

Разом з тим, не варто намагатися їсти вранці якомога більше. Важливо, щоб сніданок відповідав твоїм індивідуальним смакам. З ранку корисно наситити організм клітковиною, якою багаті овочі, фрукти, різні каші і хліб з борошна грубого помелу. Другий необхідний компонент сніданку – білки. Класичний варіант білкової їжі – яйця, молоко, сир і горіхи. А завершити сніданок краще всього зеленим або трав`яним чаєм.

Сніданок для тих, хто хоче схуднути

Легкий сніданок, який позбавить тебе від підвищеного апетиту під час обіду і переїдання, повинен складатися з білків і клітковини. При цьому виключи цукор і вуглеводи, до яких відноситься випічка.

На замітку

5 грамів білка

Сприяють повільному підвищення рівня цукру в крові і не стимулюють апетит.

5 грамів клітковини

Створюють ілюзію повного шлунку і відчуття ситості через повільне засвоєння.

Джерело білка – ½ склянки знежиреного молока.

Джерело клітковини – 1 стакан соку або 250 г фруктів і скибочка хліба з борошна грубого помелу.

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