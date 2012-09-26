Продукти з фруктозою небезпечні для печінки

Американські учені з Медичного центру Дюкського університету провели дослідження за участю 244 діабетиків. У всіх пацієнтів визначили рівень сечової кислоти і печінкового АТФ (нуклеотид, що грає важливу роль в обміні енергії і речовин). Всі учасники пройшли МР-дослідження і вказали кількість фруктози, що вживається щодня.

Зіставивши результати, учені прийшли до висновку, що регулярне вживання продуктів з глюкозою може порушити енергетичний баланс клітини і привести до пошкодження печінки. Крім того, підвищення рівня сечової кислоти, що відбувається у відповідь на вживання фруктози, ймовірно, є маркером енергетичного виснаження клітин. Це, у свою чергу, може бути чинником розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки.

likar.info