Легкий безлад піднімає настрій

Багато людей прагнуть постійно створювати навколо себе абсолютний порядок і обурюються, коли їм це не вдається зробити. Психологи радять: змиріться з тим, що в житті хаос неминучий, і ви відчуєте себе щасливішими.

Дослідження американських психологів доводять, що коли людина намагається «упорядкувати» світ навколо себе, вона хоче сама собі довести, що вона не безпомічна і може контролювати хоч щось у своєму житті.

Але деякі вчені стверджують, що варто тільки змиритися з тим, що безладу в житті не уникнути, і ви відчуєте, як змінюється ваше сприйняття світу. Період хаосу в житті допоможе вам стати мудрішим і навчитися краще розуміти навколишній світ.

Для кожної людини існує своя ступінь безладдя, яка не дратує її, а, навпаки, допомагає в роботі і в житті. Постарайтеся визначити цей ступінь, не прагніть упорядкувати своє життя, і ви станете набагато щасливішими.