У Німеччині в автобус з дітьми врізалася вантажівка, 14 поранених

На шосе поблизу Берліна вантажівка врізалася в автобус з дітьми із Польщі, які прямували на екскурсію до Лондона, постраждали 14 чоловік, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал TVN24.

За даними телеканалу, в ніч на четвер автобус стояв у заторі на шосе, коли в нього врізалася польська вантажівка, що рухалася в попутному напрямі. Водій вантажної машини загинув на місці.

Як повідомив представник МЗС Польщі Міхал Сафяник, госпіталізовано 14 дітей. Всі постраждалі одержали легкі поранення, загрози їхньому життю немає.

В даний час вирішується питання про те, чи продовжать діти з міста Познань поїздку на іншому автобусі або ж повернуться додому.

Це вже друга аварія за участю польського рейсового автобуса в Європі за останній час. На сході Франції 11 вересня перекинувся автобус з поляками, загинули два пасажири, більш як 30 чоловік постраждали. Водія судитимуть за спричинення смерті з необережності.