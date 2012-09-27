Червоне вино допоможе схуднути

Сполука ресвератрол, що міститься в червоному вині, знижує апетит, з`ясували учені з Норвезького університету. Таким чином, можна скинути зайву вагу.

В ході експерименту учені перевірили дію ресвератрола на прикладі бджіл. Виявилось, що комахи, що одержували цю сполуку, вживали стільки їжі, скільки було потрібно, щоб поповнити енергію. Зазвичай бджола їсть більше, відзначають автори дослідження. Крім того, виявлено, що ресвератрол знижує потребу в солодкій їжі.

На думку дослідників, ресвератрол може стати інструментом, який дозволить правильно побудувати раціон, – без голодувань або переїдання.

likar.info