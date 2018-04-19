Осінь: час загартовувати горло

На ангіну діти хворіють дуже часто. Це гостре запальне захворювання, при якому інфекція уражає лімфоаденоїдну тканину мигдаликів. Найчастіше спостерігається ангіна піднебінних мигдаликів глотки, але бувають ангіни язичні і трубні. Якщо у дитини знижений імунітет, катаральна ангіна може перетворитися у гнійну. Розповідає сімейний лікар Олеся Донченко.



Ангіна відразу дасть про себе знати

Зазвичай причиною ангіни є прямий контакт із хворим. Але дуже часто інфекція "сидить" в організмі людини і "чекає" сприятливих умов для свого розвитку. Тому ангіну може спричинити зниження імунітету внаслідок фізичних чи психічних травм, дія вірусів, авітамінозу, переохолодження чи перегріву, загострення хронічних вогнищ інфекції. Часто ангіна є логічним продовженням хронічного тонзиліту - хронічна інфекція у мигдаликах чекає чергового рецидиву хвороби.

Захворювання відразу починається гострим перебігом.

* Насамперед у дитини з`являється сухість, першіння у роті та горлі.

* Мигдалики червоніють, набрякають, збільшуються у розмірах, що супроводжується болем під час ковтання. Часом на мигдаликах навіть з`являється патологічний наліт.

* Внаслідок інтоксикації організму дитина скаржиться на постійний головний біль, стає млявою і малоактивною.

* Збільшуються і болять лімфатичні вузли шиї.

* Як тільки з`явилася підозра, що у дитини ангіна, потрібно негайно звернутися до лікаря. Самим лікувати ангіну не можна, бо неправильне лікування може спричинити різноманітні, в тому числі й тяжкі, ускладнення: ревматизм, інфекційний поліартрит, міокардит, нефрит, хронічний тонзиліт.

До приходу лікаря

До приходу лікаря треба вкласти дитину в ліжко - постільний режим обов`язковий. Ускладнення можуть спричинити і будь-які фізичні навантаження під час хвороби, навіть незначні. Обмежте контакт хворої дитини з іншими дітьми та членами родини.

Постійно давайте дитині тепле пиття - будь-який чай (трав`яний, з калиною, малиною). По кілька разів на день полощіть горло. Для цього приготуйте теплий розчин солі або соди (1 чайну ложку солі чи соди розвести в склянці води), фурацилін, настоянки евкаліпту, шавлії, відвар трав - ромашка, звіробій, календула (1 столову ложку трави або суміші залийте склянкою окропу).

Мигдалики можна змащувати розчином Люголя. Давайте смоктати дитині антисептичні льодяники - "Стрепсілс", "Страсілс" або таблетки з шавлією, ехінацеєю та розсмоктувальні таблетки - "Фарингосепт", "Трахісан", "Септефріл", "Декаметоксин".

Їжа під час хвороби теж має бути особливою: без гострих, кислих, солоних, копчених страв. Тобто їжа має бути такою, щоб не подразнювати слизову оболонку глотки - м`якою і поживною. Найкраще підходить на цей період молочно-рослинна дієта.

У деяких випадках за такого лікування ангіна може зникнути без застосування антибіотиків і не спричиняючи ускладнень. Протизапальні препарати (сульфаніламіди або антибіотики) призначають у разі тяжкого перебігу хвороби та для профілактики ускладнень. Зазвичай це відбувається тоді, коли дитина не витримує постільний режим, продовжує ходити до школи, батьки нехтують лікуванням і є загроза розвитку ускладнень.

Уважно стежте за температурою

Під час ангіни спочатку тримається невисока температура - 37,1-37,5 градусів. Під вечір вона має тенденцію підвищуватися до 38 градусів. Якщо у дитини вірусна інфекція, то температуру тіла до 38 градусів не потрібно знижувати за допомогою препаратів. У таких випадках в організмі виробляється власний інтерферон, який знищує інфекцію. Якщо немає ГРВІ, нежиттю, а в разі ангіни зазвичай цього не спостерігається, за температурою тіла треба стежити особливо уважно: якщо вона тримається 38 і більше градусів протягом трьох днів, то в мигдаликах утворюється гній. А гнійну ангіну лікувати значно тяжче.

Загартовуйте горло з літа

Запобігти ангіні можна. Важливо вчасно ізолювати хворих дітей від здорових, не користуватися спільно предметами туалету.

Стежте, щоб дитині вчасно робили профілактичні щеплення за дитячим календарем.

Вчасно лікуйте різноманітні хронічні інфекції, грип тощо.

Дітей, які часто хворіють, потрібно загартовувати, щоб перепади температури не впливали негативно на організм дитини. Загартовувати горло треба протягом усього року. Починати загартовування краще весною, приблизно з травня місяця. Полощіть горло перевареною водою, починаючи з температури води +37 градусів. Щодня або через день знижуйте температуру на 1 градус і так поступово доведіть її до +10 градусів. Такою водою полощіть горло щодня зранку.