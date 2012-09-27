Сухофрукти - незамінний продукт

Сухофрукти є обов`язковою частиною здорового раціону, переконані учені з Університетів Міннесоти і Лідса.

Дослідники довели, що у висушених фруктових плодах зберігається більше корисних речовин, ніж у свіжих. За рахунок високого вмісту калію вони допомагають нормалізувати роботу серця і нирок. Крім того, сухофрукти – джерело розчинної клітковини і здатні боротися з симптомами порушення обміну речовин.

Разом з тим, людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту і цукровим діабетом рекомендується обмежити вживання сухофруктів.

epochtimes.com.ua