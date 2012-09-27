ПРООН реалізує в Білорусі проект «Жива вода» з очищення і впорядкування природних водних джерел.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, в рамках реалізації програми міжконфесійної місії «Християнське соціальне служіння» і представництва ПРООН в Білорусі 26 вересня в селі Березовичі Бобруйського району і селі Проща Осиповицького району було відкрито упорядковані джерела питної води.

«Основною метою проекту є поліпшення доступу населення до чистої питної води, зниження забруднюючих стоків у річки та інші водоймища, а також формування екологічної культури і залучення населення до практичної природоохоронної діяльності», - розповів УНІАН координатор інформаційної діяльності ПРООН у Білорусі Владислав Хількевич.

За його словами, до роботи з упорядкування джерел залучено територіальні державні і громадські організації. При церковних парафіях створено ініціативні групи, які на волонтерських засадах виконують роботи з очищення прилеглих до джерел територій і їх впорядкування.

«Після закінчення проекту місцеві жителі підтримуватимуть джерела і прилеглі території в чистоті і порядку, а якість джерельної води регулярно контролюватиметься в спеціалізованих лабораторіях», - сказав В.Хількевич.