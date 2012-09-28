Кава зупинить депресію

Щоб запобігти депресії, необхідно випивати 2-3 чашки кави в день. До такого висновку прийшли співробітники Гарвардської школи громадського здоров`я.

У 10-річному дослідженні брали участь 50 тис. жінок. Аналіз показав, що прояви депресії зустрічаються на 15-20% рідше у людей, які п`ють декілька чашок кави щодня, у порівнянні з тими, хто взагалі не п`є цей напій. Проте вчені під керівництвом Майкла Лукаса не стверджують, що кофеїн є антидепресантом.

Разом з тим, зловживання кави може викликати перезбудження нервової системи, тахікардію, привести до зайвої нервозності.

korzonews.info