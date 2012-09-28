Скільки пити води - щоб схуднути

Мова йде, звичайно, не про алкогольні напої, а про звичайну воді. Адже всім відомо, що без правильного питного режиму не схуднеш!

Чому всі лікарі-дієтологи наполягають на тому, що процес схуднення неможливий без правильного питного режиму?

Хочеться зупиниться ще на деяких моментах. При схудненні нашому організму необхідно позбавлятися від шлаків. Для природного їх виведення потрібно випивати достатньо води. Крім того, печінка виводить надлишки жиру тільки з водою.

Лікарі наполягають: для того, щоб вода принесла свою користь, її треба пити в чистому вигляді - не чай, не кава, а саме воду!

Скільки ж рідини потрібно твоєму організму, щоб схуднути? Загальноприйнято, що це має бути близько 2 літрів, плюс-мінус в залежності від зросту, віку, ваги. Є дві методики підрахунку необхідної кількості рідини саме для тебе.

Метод 1

У день ти повинна мати 2-3 сечовипускання прозорою уриною. Це звучить занадто просто, але насправді, це хороший показник того, що твій організм отримує достатню кількість рідини для нормального функціонування.

Метод 2

Візьми свою вагу і помнож на 0,03. Отримане число - наближена кількість літрів рідини, яку ти повинна споживати в день. Наприклад, при вазі в 75 кг тобі буде потрібно 2.3 літра води (це 12 склянок або 8 кухлів).

І пам`ятай: якщо ти інтенсивно займаєшся спортом, кількість рідини треба збільшити!, пише edinstvennaya.ua