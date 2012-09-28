Половина Азербайджану залишилася без світла

Баку й декілька районів Азербайджану сьогодні рано вранці залишилися без електрики внаслідок аварії на теплоелектростанції.

За даними місцевого каналу телеканал ANS, проблеми з енергопостачанням є на 40% території Азербайджану, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Аварія ймовірно сталася внаслідок влучення блискавки в розподільчу підстанцію Мінгечаурської теплоелектростанції.

Займання, що виникло на ТЕС, було швидко ліквідовано, але енергопостачання все ще не відновлено, зазначає МНС республіки.