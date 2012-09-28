Половина Азербайджану залишилася без світла
10:32, 28 вересня 2012Зарубіжні новини
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Через аварію на ТЕС
Баку й декілька районів Азербайджану сьогодні рано вранці залишилися без електрики внаслідок аварії на теплоелектростанції.
За даними місцевого каналу телеканал ANS, проблеми з енергопостачанням є на 40% території Азербайджану, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Аварія ймовірно сталася внаслідок влучення блискавки в розподільчу підстанцію Мінгечаурської теплоелектростанції.
Займання, що виникло на ТЕС, було швидко ліквідовано, але енергопостачання все ще не відновлено, зазначає МНС республіки.
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