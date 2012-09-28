Ароматизований туалетний папір ...знижує лібідо

Парфюмерна продукція типу: освежителів повітря, ароматичних свічок, косметики, ароматизованих рулонів туалетного паперу і т.д. може містити потенційно небезпечні для нашого здоров`я хімікати. Учені стверджують, що ці хімічні речовини часто викликають або посилюють алергію, головний біль, астму. Крім того, дослідники знайшли докази того, що будь-яка продукція парфюмерії (і духи зокрема) можуть знижувати сексуальне ваблення, розповідає Daily Mail.

Учені звернули увагу, що на духи організм часто відповідає шкірною алергією. Молекули штучних запахів сприймаються як подразник, у відповідь на що запускається імунна реакція організму. У людини починається свербіння, шкіра червоніє, може почати тріскатися і придбати лускатий вигляд. Причому, як підкреслює доктор Сюзана Барон, консультант дерматолога з лікарні Кента і Кентербері (Великобританія) статистика випадків контактної алергічної реакції на парфюмерію останнім часом різко зросла, пропорційно зростанню об`єму ароматичних продуктів. Доктор приводить дані дослідження, по яких близько 30% споживачів продуктів парфюмерії скаржилися на різноманітні негативні реакції організму на духи певної марки, а також на наявність повної нестерпності деяких видів парфюмерії. Барон відзначає, найбільшу шкоду організму наносять штучні ароматизатори.

newsland.ru