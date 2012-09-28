Один стаканчик йогурту захистить від тиску

Щодня випиваючи невелику порцію йогурту, людина може понизити на третину ризик розвитку гіпертонії, запевняють експерти. Вся справа в кальції, якого дуже багато в йогурті. Цей елемент підвищує гнучкість судин, тому їм легше пристосуватися до перепадів кров`яного тиску і в потрібний момент розширитися.

Дослідники з Університету Міннесоти перевірили раціон 2 тисяч добровольців, розповідає Meddaily, посилаючись на The Telegraph. З`ясувалося, ті, що споживали йогурту менше, частіше страждали від високого тиску. Ті ж, в чиєму раціоні хоч би 2% щоденних калорій доводилося на йогурт, знижували ризик гіпертонії на 31% за 15 років. Як підрахували учені, 2% калорій складають якраз 100–грамовий стаканчик йогурту, який необхідно пити щодня. Кальцій необхідний м`язам, особливо тим, які формують стінки судин, підкреслює член Британської асоціації дієтологів Рік Міллер.

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