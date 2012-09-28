Найнебезпечніший час для куріння

Сигарета, викурена через 30 хвилин після сну, завдає максимального збитку здоров`ю, оприлюднюють висновки свого дослідження американські учені з коледжу Пенн. На їх думку, саме ця уранішня сигарета в 2 рази примножує ризик розвитку раку легенів, шиї і голови.

Медики проаналізували статистику 7610 курців, з яких 4776 страждали раком легенів, а 2835 були здорові. Учені з`ясували, ймовірність захворіти раком була істотно вища (на 79%) у тих випробовуваних, хто любив покурити відразу після пробудження. Причому на ризик розвитку ракової пухлини не так впливала навіть загальна кількість сигарет, викурених за цілий день, як це уранішнє затягування. В ході іншого дослідження було доведено, у любителів покурити натщесерце після сну ризик розвитку раку голови і шиї був вищий на 59%.

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