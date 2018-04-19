Як увімкнути в організмі людини процес самовідновлення

Східні оздоровчі методики розглядають наш організм як суперсистему з колосальним енергетичним потенціалом самовідновлення. Потрібно тільки знати, як правильно "увімкнути" процес самовідновлення. Головний інструмент у цьому - думка як згусток енергії. Тому так важливо навчитися контролювати власну енергетику не лише на рівні вчинків і слів, а й на рівні думок.

Пам`ятайте: думка - матеріальна, вона формує все, що з вами відбувається. Тому, допускаючи у думках негатив, ми організуємо навколо себе тяжкі життєві обставини, накликаємо хвороби на себе і своїх близьких.

Для того щоб думка несла молодість і здоров`я, потрібно поставити своєрідний "магніт", який би притягував до себе енергію здоров`я. Вчення відомого цілителя Мірзакарима Норбекова пропонує такий "магніт" - образ молодості і здоров`я (ОМЗ). ОМЗ - це уявлений вами ідеальний стан вашого організму. Накладаючи подумки цей "трафарет" на себе (реальний організм), ви допомагаєте йому перебудуватися, запустити самооздоровчі програми для активної боротьби з різноманітними хворобами. Радісний настрій плюс найсвітліші спогади з моменту народження - це той матеріал, з якого ви збудуєте свій ОМЗ.

ДЕ І ЯК ШУКАТИ ОБРАЗ?

Спосіб перший

Напевно у вас збереглися дитячі фотографії, де ви ще посміхаєтеся і ще задоволені життям. Зупиніться на якійсь з них і спробуйте згадати, що і як тоді відбувалося. Зануртеся у ту атмосферу, згадайте, яким був емоційний фон того дня. Якими були запахи? Дуже важливо поставити собі щонайбільше запитань стосовно того дня і дати на них відповіді. У певний момент відчуєте, що ви знову там і стали тією щасливою людиною. Коли відчуєте - швиденько погляньте на себе збоку - на руки, ноги, голову, вираз обличчя, як вийде. Головне - вловити тодішнє відчуття молодості і здоров`я в тілі. Не дотримуйтеся інструкції суворо. Стежте за вашими відчуттями, слухайте себе, довіртеся інтуїції!

Спосіб другий

Ще один варіант пошуку власного ОМЗ рекомендують виконувати перед сном. Це своєрідний енергетичний масаж вашого тіла. Зосередьтеся на своїй правій руці. Уявіть тисячі капілярів, якими тече ваша кров. Уявіть свою руку, але такою, якою вона була в дитинстві. Зосередьтеся на вказівному пальці, уявіть, що ви дихаєте через палець, подумки видихайте через нього повітря, забарвлене у будь-який приємний колір - колір вашого здоров`я.

Досягніть того, щоб кольори повітря були легкими і радісними. Відзначте краєчком свідомості, що вдих вносить прохолоду, а видих виділяє тепло. Коли трохи призвичаїтеся "дихати" пальцем (1-2 хвилини), почніть "дихати" через долоню, потім через кисть, потім - через всю руку. Повторіть процедуру лівою рукою. Пам`ятайте, що "продихати" треба всі ділянки поступово, без поспіху. Але не забувайте, що ви працюєте з такою рукою, якою вона була у свої кращі часи. Якщо ви втомилися або вас хилить на сон - не боріться з собою, засніть. Але наступного разу почніть все спочатку.

Спосіб третій (складний)

Передбачає роботу на, так би мовити, клітинному рівні. Візьміть шкільний підручник з біології і уважно роздивіться зображення клітини: уявіть, як вона живе, як крізь її стінки до неї всередину надходять поживні речовини і кисень. Так само, як великий організм, вона переробляє поживні речовини і виділяє відпрацьовані - живе за закладеною у неї програмою. Тепер заплющіть очі і спробуйте відновити картинку, потренуйтеся у цьому вмінні. І зауважте: це - клітина вашого тіла або якогось його органа.

Виберіть на своєму тілі найпроблемнішу ділянку. Уявіть її в усіх подробицях. Подумки збільшіть картинку, ще і ще! До такого масштабу, щоб добре розгледіти структуру цієї ділянки, аж до клітини. Спостерігайте за її життям. Почніть "дихати" клітиною. Заповніть цілющим "повітрям здоров`я" клітинне ядро, потім цитоплазму. Не спішіть. Наповнюйте її енергією, аж доки не почне сяяти. І подальше її існування нестиме вам свіжість і енергію молодості.

Якщо не вдалося знайти чи зафіксувати свій ОМЗ, не впадайте у відчай, починайте знову і знову. Можливо, якогось дня просто інакший настрій дасть чудові результати роботи. ОМЗ треба запам`ятати назавжди, зжитися з ним, бо він є ключовою ланкою відновлення здоров`я за системою Норбекова. Тож частіше згадуйте або сам образ, або його елементи, або відчуття, з ним пов`язані.

Юлія Мартиненко

