На Японію обрушився тайфун "Джелават"

Число постраждалих внаслідок тайфуну "Джелават", що обрушився на південь Японії, збільшилося до 65 осіб, знеструмлено понад 331 тисяча будинків, передає РІА «Новости».

За інформацією Національного метеорологічного агентства Японії, тайфун "Джелават", що став 17-м тайфуном цього сезону на північному заході Тихого океану, знаходиться поряд із префектурою Кагосіма й рухається на північний схід зі швидкістю 30 кілометрів на годину.

Тиск у центрі тайфуну становитть 935 гектопаскалів. Швидкість шквалистого вітру, що супроводжує циклон, досягає 45 метрів на секунду, з поривами до 65 метрів на секунду.

Станом на 17.00 за місцевим часом (11.00 за київським часом), у районі міста Наха була зафіксована максимальна швидкість вітру в 61,2 метра на секунду. Швидкість випадання опадів у районі тайфуну становить 55 міліметрів на годину. Висота хвиль вже досягає близько 12 метрів.

Внаслідок тайфуну травми отримали вже 65 людей. Інформація про жертв стихії поки не повідомляється. Понад 4 тисяч осіб евакуйовано зі своїх будинків внаслідок загрози їх затоплення.

Без електрики залишаються 331 тисяча 500 будинків, що становить приблизно 60% від загального числа будов на острові Окінава.

Всі вильоти з аеропорту Наха, заплановані на суботу, скасовано. Метеорологи попереджають про небезпеку зсувів грунту через дощі, а також про необхідність дотримуватися обережності через сильний поривчастий вітер.

Згідно з прогнозами Національного метеорологічного агентства, до неділі тайфун має досягти головного японського острова Хонсю.