7 речей, які ви не знали про каву

У вас з ранку млявий настрій, а попереду завантажений справами робочий день, вихід простий – чашка кави! Однак не все так вже однозначно з цим напоєм. Є факти, які здивують вас.

1. Підтверджено дослідженнями, що кофеїн збільшує спортивну силу і витривалість. Він впливає на обмін м`язів. Також кофеїн допомагає спалювати жир, що також сприяє формуванню правильної структури м`язів.

2. Кофеїн легко проникає в мозок і позитивно впливає на багато видів нейронів (клітини мозку). Дослідження показують, що кофеїн підвищує психічну увагу і концентрацію.

3. Споживання кави може увійти в звичку. Звикання до цього напою знижує рівень його впливу на ваш організм. Тому споживайте не більш 300 грамів кави в день.

4. Каву часто рекомендують як ліки від головного болю. Механізм впливу кофеїну в даному випадку не з`ясований. Мабуть, справа у впливі на кровоносні судини.

5. Дія кави на кожен організм – індивідуальна. Зазвичай ставлення до нього передається у спадок.

6. Різні сорти кави містять різну кількість кофеїну. Звертайте увагу на етикетку. Дивно, але деякі сорти чаю містять більшу кількість кофеїну, ніж традиційна кава.

7. Вкрай рідко велика кількість кофеїну може викликати смертельний результат.

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