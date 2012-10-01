Знайдена нова причина розлучень

Розділення домашніх обов`язків в сім`ї підвищує ризик розлучення на 50%. До такого несподіваного висновку прийшли норвезькі учені.

Проведене дослідження показало, що найчастіше розпадаються сім`ї, в яких чоловіки виконують велику частину роботи по дому. А найміцніші браки – в сім`ях, де левова частка домашньої роботи лежить на жінках.

Автори дослідження пояснюють, що в сучасному суспільстві жінки, як і чоловіки, мають можливість одержати високий рівень освіти і високооплачувану роботу. Оскільки у фінансовому плані дружини менш залежні від мужів, то їм легше розвестися.

likar.info