Знайдена нова причина розлучень
09:44, 01 жовтня 2012Зарубіжні новини
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Розділення домашніх обов`язків
Розділення домашніх обов`язків в сім`ї підвищує ризик розлучення на 50%. До такого несподіваного висновку прийшли норвезькі учені.
Проведене дослідження показало, що найчастіше розпадаються сім`ї, в яких чоловіки виконують велику частину роботи по дому. А найміцніші браки – в сім`ях, де левова частка домашньої роботи лежить на жінках.
Автори дослідження пояснюють, що в сучасному суспільстві жінки, як і чоловіки, мають можливість одержати високий рівень освіти і високооплачувану роботу. Оскільки у фінансовому плані дружини менш залежні від мужів, то їм легше розвестися.
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