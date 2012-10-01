Як продовжити молодість

Ви, напевно, не раз помічали, що деякі жінки з роками ніби не старіють. І зморшок немає, і шкіра гладенька, і посміхаються так часто, ніби то у них все в житті чудово. Цікаво, в чому ж криється секрет їхньої молодості?

Порада 1. Правильне травлення

Намагайтеся стежити за своїм харчуванням. Адже кишечник працює як годинник. Щоб кишечник був здоровий, зверніть увагу на їжу, яку ви вживаєте. Їжте більше овочів і фруктів, салати та каші, пийте чисту воду, а також хорошим засобом для краси шкіри є чай з ромашки вранці.

Порада 2. Здоровий сон

Здоровим сном вважається той сон, який триває не менше восьми годин на добу. Щоб добре виспатися, намагайтеся лягати спати в один і той же час, який буде підходити для вас. Не дарма недосипання вважають одним із найбільш запеклих ворогів для шкіри і волосся. Слідкуйте і за тим, як ви спите. Приміщення перед сном краще провітрювати, а спати рекомендується на ортопедичному матраці і подушці.

Порада 3. Свіже повітря - запорука краси

Слідкуйте, щоб кватирки в будинку і на роботі завжди були відкриті. Якщо ви цілий день працюєте в приміщенні, пройдіться пішки хоча б пару зупинок. Намагайтеся по вихідних влаштовувати собі тривалі прогулянки на свіжому повітрі.

Порада 5. Вітаміни

Вживайте якомога більше овочів, фруктів, зелені і різноманітних компотів із сухофруктів. Регулярно пийте кислуватий настій шипшини і їжте вівсяну кашу з додаванням кураги та родзинок.

Рада 6. Внутрішній настрій

Щоб зберегти молодість подовше, дуже важливо, яким буде ваш внутрішній настрій. Уникайте негативних емоцій і знервованих ситуацій.

Рада 7. Шия і руки - візитна картка жінки

Дуже часто ми забуваємо про такі важливі частини тіла, як шия руки і зона декольте. Тому, щоб вони завжди виглядали красиво і молодо, доглядайте за ними різними косметичними засобами та балуйте їх спа-процедурами.

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