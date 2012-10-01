У Німеччині 8,3 тис. дітей захворіли на кишкову інфекцію

У Німеччині більш як 8 тисяч дітей у школах і дитячих садочках постраждали, ймовірно, від гострої шлунково-кишкової інфекції. Джерелом зараження могла стати їжа, яку поставляла та сама фірма, передає Радіо «Свобода».

Про наймасштабніший випадок розповсюдження шлунково-кишкової інфекції серед дітей стало відомо з повідомлень берлінського науково-дослідного інституту імені Роберта Коха, який веде спостереження за розповсюдженням у Німеччині інфекційних захворювань.

На даний момент виявлено 8365 випадків захворювань у чотирьох федеральних землях - Берліні, Саксонії, Саксонії-Анхальт і Бранденбурзі, які сусідять один з одним. Постраждали вихованці 342 дитсадків і шкіл.

Поки що не ясно, чи йдеться у всіх випадках про вельми небезпечний норовірус, який, за непідтвердженими даними, визначений у 16 дітей у Саксонії. Надію вселяє повідомлення федерального міністра сільського господарства і захисту споживачів Ільзе Айгнер, що кількість нових випадків захворювань іде на спад.

svobodanews.ru