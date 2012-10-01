У Великобританії можна одружуватися у будь-який час доби

У Великобританії з 1 жовтня можна буде одружуватися і укладати цивільні союзи у будь-який час доби.

Як передає Lenta.ru з посиланням на The Sunday Times, таким чином, уряд країни скасував заборону на укладення шлюбу з 6 години вечора до 8 ранку, що діяв впродовж 176 років. Заборона одружуватися вночі була введена в 1836 році для боротьби з таємними весіллями. Відміна закону покликана дати громадянам більше вибору і скоротити черги до вівтаря.

При цьому церкви та інші релігійні організації залишать право укладати шлюби тільки в традиційний час - з 8 ранку до 6 вечора. Всі цивільні організації, як очікується, повинні будуть одружувати всіх охочих цілодобово.

У числі перших відміною заборони скористалася Блекпульська вежа.

«Ми дуже раді цій зміні в законі, адже це означає, що тепер ми можемо пропонувати весілля нагорі легендарної Блекпульської вежі башти насвітанку, під час заходу сонця і навіть опівночі», - заявила головний менеджер визначної пам`ятки Кейт Шейн.

Нічні одруження популярні в Лас-Вегасі, проте нерідко вони закінчуються швидким розлученням, зауважує The Sunday Times.

lenta.ru