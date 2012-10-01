Як схуднути за допомогою чаю

Регулярно вживаючи чорний чай, можна позбутися від зайвих кілограмів. Вчені розповіли, який саме чай сприяє схудненню.

Чорний чай допоможе повернути стрункість. Головне, не додавати в нього молоко, інакше корисні властивості напою зводяться нанівець, пише The Telegraph.

У чорному чаї містяться теафлавин і теарубигин, які перешкоджають всмоктуванню жиру кишечником, а також нормалізують рівень холестерину в крові. У молоці же містяться протеїни, які нейтралізують властивість чаю знижувати вагу.

Дані отримані представниками індійської Дослідницької асоціації чаю.

korzonews.info