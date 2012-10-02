Як можна схуднути на гречці

«Сидячи» на гречаній дієті, вам не доведеться голодувати. Одночасно вона допоможе організму очиститися. Популярність гречаної дієти пояснюється простотою її застосування і можливістю одержати швидкий результат – всього за тиждень можна схуднути до 10 кг!

Гречана дієта розрахована на один тиждень, в перебігу якої основним блюдом в меню буде запарена гречана крупа. Треба взяти склянку крупи і залити двома склянками окропу. Зверніть увагу! Не потрібно варити, просто залийте та залиште на 12 годин запарюватися, прикривши для збереження тепла рушником.

В отриману кашу можна додавати сіль і цукор, спеції, олії. Запам`ятайте – тільки одна частина крупи і дві кип`яченої води. Основне блюдо готове.

Запивати можна 1 літром кефіру 1% жирності і водою. Або можна приготувати такий солодкий напій: у склянку теплої води додати 1 ложку меду і гарненько розмішати.

Можна їсти зовсім небагато фруктів, за винятком винограду і бананів. Наприклад, одного яблука в день буде цілком достатньо. Перший раз їсти можна через 4 години після пробудження, а останній – не пізніше 18:00. Після проходження тижневого курсу схуднення обов`язково зробіть паузу не менше одного місяця для відновлення мінерально-вітамінного балансу, а потім гречану дієту можна повторити.

korzonews.info