У Гонконзі при зіткненні двох поромів загинуло 36 людей

В результаті зіткнення двох пасажирських поромів в акваторії Гонконгу в ніч на вівторок загинуло щонайменше 36 людей.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представників місцевої влади, дані мають попередній характер і кількість жертв може збільшитися.

На борту порома перебувало близько 120 осіб - співробітники компанії "Гонконг електрик" (The Honkong Electric Company, Ltd.), які вирушили на корпоративний відпочинок із сім`ями. Вони прямували в гавань Вікторії на шоу феєрверків з нагоди Свята середини осені.

Після зіткнення з пасажирським судном біля острова Ламма пором затонув упродовж кількох хвилин. Судно дістало незначні пошкодження і залишилося на плаву. Причини зіткнення, що призвели до людських жертв, поки що не встановлені. Поліція проводить розслідування.

itar-tass.com