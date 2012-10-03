Як обдурити почуття голоду

Чотири поради, які допоможуть позбутися від нападів голоду.

Отже, якщо апетит наступає так, що терпіти більше немає сил, зробіть собі бутерброд з невеликого шматочка чорного хліба з дуже стиглим бананом. Клітковина, що міститься в чорному хлібі, дає на час заняття вашому шлунку, а дуже солодкий банан підвищить рівень глюкози в крові. Вам відразу стане легше і ситніше.

Введіть у свій раціон супи, особливо зварені на овочевому бульйоні або на нежирному м`ясному. Ви насититеся швидше і більше, ніж, якби обідали без супу.

При дуже сильному бажанні обжертися, як перекушування дуже добре використовувати варене яйце або шматок нежирного сиру із зеленим чаєм. Вони дадуть довге відчуття ситості на пару годин.

Випийте склянку, а краще й дві чистої води за 20 хвилин перед кожним прийомом їжі. Часто голод це просто бажання випити води. Факт - після двох склянок води ви з`їсте набагато менше їжі і її знадобитися набагато менше для насичення, оскільки шлунок буде вже наповнений.