Магнітні бурі у жовтні

Другий місяць осені обіцяє 11 магнітних бур. Метеочутливим людям рекомендується звернути увагу на своє самопочуття 3-5 жовтня, а також 9, 10, 15-17, 21, 22 і 25 жовтня.

Відзначимо: аби полегшити свій стан під час магнітних бур, необхідно зміцнювати центральну, вегетативну нервову і серцево-судинну систему. Крім цього, потрібно відмовитися від вживання міцних алкогольних напоїв і обмежитися в курінні. Також в ці дні рекомендується знизити фізичне навантаження, включити в раціон рослинну їжу, кисломолочні продукти, нежирне м`ясо.

korzonews.info