Сигарети викликають діабет

Виявлено зв`язок куріння з підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету 2 типу.

Корейські учені вивчили дані про 1,2 млн громадян і прийшли до висновку, що ймовірність захворіти діабетом підвищується з кожною викуреною сигаретою. Так, у чоловіків, які викурюють по 20 сигарет в день, цей ризик вищий на 55%. У жінок, що викурюють до 9 сигарет в день, ризик розвитку діабету вищий на 30%. Ці цифри зберігаються після обліку інших чинників ризику.

Результати цього дослідження узгоджуються з висновками учених із США, які раніше прийшли до висновку, що курці з 30-річним стажем хворіють на діабет на 42% частіше. Лікарі вважають, що розвиток діабету у курців пов`язаний з хронічним запаленням в організмі. Це запалення робить тканини резистентними до дії гормону інсуліну, який регулює рівень цукру в крові. З часом резистентність ризикує перерости в діабет 2-го типу.

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