Свіжі фрукти ушкоджують зуби, якщо їх неправильно вживати. Про це розповів донецький лікар-стоматолог Володимир Павлов.

Фахівець нагадав, що в свіжих фруктах у великих кількостях містяться органічні кислоти. Вони можуть ушкоджувати емаль зубів, підвищуючи їх чутливість. Щоб знешкоджувати ці кислоти, лікар рекомендує після вживання свіжих фруктів прополіскувати рот водою.

В.Павлов також підкреслив, що не варто їсти яблука відразу після чищення зубів. Кислоти, що містяться в яблуках, вступають в контакт з кристалами емалі, на яких відразу після чищення немає пеллікули - захисної органічної оболонки з білків слини.

Крім того, лікар радить їсти тверді яблука не відкушуючи, а розрізаючи на часточки, щоб не травмувати ясен. Особливо це актуально для людей, які пройшли через реставрацію зубів.

likar.info