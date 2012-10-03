Білорусь не планує переводити годинники на зимовий час

У Білорусі поки не планується переводити годинники на зимовий час.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив журналістам начальник відділу радіоелектронних вимірювань Білоруського державного інституту метрології Олександр Галиго.

«Інститут не отримував доручень розглянути питання про перехід на зимовий час. Підготовка подібних рішень знаходиться в компетенції Міжгалузевої комісії з часу, частоти й визначення параметрів обертання Землі, до якої входять представники різних міністерств і відомств», - підкреслив О.Галиго.

Нагадаємо, що Білорусь слідом за Росією ухвалила рішення не переходити більше на зимовий час, починаючи з осені 2011 року, залишивши на своїй території літній час. Таким чином, час у Білорусі, яка знаходиться в одному часовому поясі з Україною, Литвою й низкою інших країн, із листопада до березня відрізняється від часу в цих країнах на одну годину.