Як одягатися вагітним - щоб не нашкодити дитині
Плоду дійсно необхідний комфорт, а мама хоче мати гарний вигляд...
Плоду дійсно необхідний комфорт, а мама - продукт суспільства, моди. Якщо є магазини, значить, є й індустрія, в ній працюють дизайнери. Адже сучасні вагітні продовжують заняття спортом, нерідко виходять у світ, деякі працюють мало не до останніх днів, проводять зустрічі. З урахуванням цього модельєри пропонують фасони різних стилів.
Якщо є магазини, значить, є й індустрія, в ній працюють дизайнери. Адже сучасні вагітні продовжують заняття спортом, нерідко виходять у світ, деякі працюють мало не до останніх днів, проводять зустрічі. З урахуванням цього модельєри пропонують фасони різних стилів.У правильних моделях для вагітних передбачені спеціальні виточки, паски, застібки, які враховують зміну обсягу. Це так званий одяг на виріст. Її носять в період, коли звичайне плаття, спідниця стають тісні.
В одязі для вагітних повинні гармонійно поєд- нуватися зручність і практичність. Крій, який враховує анатомічні особливості.
Причому це не означає, що одяг має бути вільним. Сьогодні жінки частіше воліють силует, що підкреслює округлі форми. Як правило, молоді роблять вибір на користь спідниць стрейч і штанів на гумці з заниженою талією. До речі, є спеціальні спідниці та брюки для вагітних.
Для них характерна фіксуюча вставка, яка може розтягуватися у міру того, як росте живіт. Зручні і спеціальні комбінезони. Вони добре тримаються, не тиснуть на живіт і не сповзають. Але при виборі одягу необхідно враховувати таку особливість вагітності, як посилене сечовипускання, тому одяг повинен легко зніматися і не мати занадто багато застібок.
Вільні вбрання також актуальні. Тут справа смаку і переваг. Звичайно, без топа, сорочки-трапеції, сукні із завищеною талією не обійтися. Особливо в другій половині вагітності. Але мішкуваті светри і кофти більшого, ніж необхідно, розміру, безформні балахони - це на крайній випадок. Жінка, що чекає дитину, повинна бути красива.
Багато гуляти, ходити в кіно, на виставки, концерти. Тому хоч одна річ для парадного виходу в гардеробі необхідна.
Вибирайте тільки натуральні тканини, м`які і зручні. Шкіра багатьох вагітних стає чутливою. Синтетика може викликати подразнення і непри- ємні відчуття. Важливо, щоб повітря вільно циркулювало, що в синтетичному одязі просто неможливо.
Справа в тому, що в організмі майбутньої мами збільшується швидкість обміну речовин, відпо- відно і терморегуляція. Тому тканини повинні бути легкими, дихаючими, добре вбирати піт. Тобто основне завдання одягу для майбутніх мам - оберігати від переохолодження взимку і перегрі- вання влітку.
Дискомфорт вагітним іноді доставляють і звичайні шви. Їх жінки починають гостро відчувати. Тому особливість одягу для вагітних - в плоских і якісно оброблених швах. Якщо ж наряди підбираються не в спеціалізованих магазинах, то слід звернути увагу на мінімальну кількість швів.
Природно для набухших грудей звичний бюстгальтер буде тугий. Нижня білизна в цей період ні в якому разі не повинна бути вузькою, а тим більше натирати. Бюстгальтери на кісточках не підходять, оскільки вони не надають необхідної підтримки і зручності, можуть порушувати приплив молока.
До 20-го тижня, іноді раніше, груди стають чутливими, збільшуються в розмірі. До цього часу важливо підібрати зручний бюстгальтер.
Краще якщо у нього будуть регульована довжина і застібка, широкі бретелі, щоб збільшувана вага грудей не тиснула на плечі, так як це може викликати болі в спині. Бюстгальтер повинен добре підтримувати, пропускати повітря і забезпечувати терморегуляцію.
Бажано вибирати з натуральних тканин - бавовни або льону. Бюстгальтери з синтетичних тканин можуть спровокувати тріщини сосків, матеріал, з якого зроблений бюстгальтер, повинен бути ще і м`яким, щоб не викликати роздратування молочної залози.
Якщо молочні залози слабкі і не утримують молозиво, то, як правило, після 36 тижнів варто одягати спеціальний бюстгальтер для годування, а в чашечки вкладати серветки-збірки. Звичайно, можна і відразу купити спеціальні бюстгальтери для вагітності і грудного годування або моделі з застібкою спереду.
Трусики вибирайте вільні, краще з натуральних матеріалів. Від синтетики можуть з`явитися свербіж шкіри, подразнення. Якщо у жінки молочниця, дисбактеріоз, алергія, то синтетичний матеріал до того ж порушує дихання шкіри, так як і сам погано дихає.
Трусики для вагітних шиють зі спеціальними вставками, які фіксуються на животі. Якщо віддаєте перевагу звичайним, то гумка не повинна тиснути на живіт.
Бажано вибирати спеціалізовану еластичну білизну, у разі, коли майбутня мама займається плаванням, варто придбати спеціальний купальник для вагітних. Він сконструйований таким чином, що тканина не тисне на живіт, а м`яко підтримує його. Основне правило: одяг, який носить вагітна, не повинен різати, жати, стягувати.
До середини вагітності плід збільшується, і матка починає тиснути на передню черевну стінку. З цього часу вагітній рекомендують носити бандаж, щоб оберегти м`язи від надмірного розтягнення.
Бандаж сприяє правильному положенню плоду, зменшує появу розтяжок. Жінкам, які народили кількох дітей, без пояса або бандажа не обійтися, тому що при повторній вагітності черевна стінка розтягується. Ну і, звичайно, якщо жінка носить двійню, трійню, бандаж незамінний.
Зазвичай їх роблять з м`яких тканин, що розтягуються. При нормально протікаючій вагітності бандаж рекомендується з 24 - 28 тижнів. Він не повинен бути тугим і високим.
Надівається лежачи, щоб не здавлював живіт, а як би його підтримував. На ніч його треба знімати. Якщо бандаж надітий правильно, жінка відчуває себе в ньому краще, ніж без нього.
Потурбуватися зміною гардероба слід вже з четвертого місяця вагітності. Адже правильно підібраний одяг сприяє і нормальному протіканню вагітності, а значить і самопочуттю дитини.
Ні в якому разі не можна перетягувати живіт і талію. Це може привести до порушення ритму дихання, викликати нудоту і запаморочення. Також не варто носити шкарпетки, гольфи або панчохи, резинки яких сильно здавлюють кровоносні судини ніг, цим можна спровокувати порушення кровообігу, викликати набряклість. При необ- хідності лікар порекомендує антиварикозні ком- пресійні колготки, панчохи та гольфи.
Спеціального взуття немає, але і красуватися на шпильках не варто. Якщо каблук вище п`яти сантиметрів, це загрожує болями в спині, так як центр тяжіння при ходінні на каблуках зміщується, ускладнюючи навантаження на хребет.
При вагітності оптимальні анатомічна устілка, хороша повітропроникність або спеціальне анти- бактеріальне просочування. Якщо говорити про фасон, то переважно взуття на невеликій платформі або танкетці, з неслизькою підошвою. У такому взутті менше втомлюються ноги.
Зі збільшенням живота змінюється хода. Особливо це помітно під кінець вагітності, коли жінка, щоб краще зберегти рівновагу, кілька прогинає спину, як би відкидаючи назад голову і верхню частину тулуба. Бажано, щоб взуття вагітні підбирали собі з натурального м`якого матеріалу.
Слід мати на увазі, що розмір взуття може збільшитися під впливом релаксину - гормону, розслабляючого зв`язки і готує таз до пологів. У цей період, як правило, туфлі потрібні на розмір більше.
Чим ближче до пологів, тим важче нагинатися. Тому краще носити взуття без шнурків, яке легко знімати і одягати.