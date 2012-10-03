Продукти – вороги зубів

Стоматологи склали список найшкідливіших для зубів продуктів.

Рейтинг очолили солодкі напої і льодяники. Серед згубних для зубної емалі напоїв – енергетики і різні содові.

У цей список потрапили також продукти і напої з високим вмістом кислоти і цукру, зокрема – апельсиновий сік. Менш небезпечний для зубів свіжовичавлений сік, в якому немає штучного цукру. Список поповнила кава і чорний чай. Вони містять компоненти, які взаємодіють з хвороботворними бактеріями в порожнині рота, провокуючи захворювання ясен і зубів.

likar.info