Алкоголь - запорука щасливої сім'ї?

З алкоголем в учених складно: з одного боку, зрозуміло, які небезпеки він в собі таїть. З іншого — дослідники з Нової Зеландії недавно прийшли до висновку, що саме пляшка вина може вважатися запорукою щастя в шлюбі...

Дослідження, яке провели учені з Університету Отаго, дивує формулюванням результату, проте звучить він таким чином: сімейні пари, які хоч раз в тиждень насолоджуються пляшкою хорошого вина, одержують більше насолоди від життя, ніж ті, хто робить вибір на користь повністю тверезого життя. Також, на думку новозеландців, задоволеність життям з партнером зростає, якщо в парі обидва готові випити келих-другий.

Чоловіки, дружини яких раді випити з ними пляшку вина, миттєво стають щасливішими аж втричі (складно сказати, як можна було підрахувати з такою точністю). А жінки ставали щасливішими відразу в чотири рази... Втім, експерти визнають, що свою роль зіграв час, який подружжя проводило разом, їх розмови, сміх, загальна атмосфера вечора.

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