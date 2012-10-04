У Мінську громадянин України збував амфетамін

У Мінську затримано громадянина України 1969 року народження, який має посвідку на проживання в Білорусі, в момент збуту амфетаміну.

Як повідомив УНІАН офіційний представник Управління Слідчого комітету по Мінську Олександр Герасимов, стосовно громадянина України порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 328 КК Білорусі (незаконний оборот особливо небезпечних наркотичних засобів із метою збуту), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 13 років.

Громадянина України було затримано оперативниками на вулиці в момент збуту амфетаміну. В нього виявлено й вилучено близько 2 г особливо небезпечної психотропної речовини, сказав О.Герасимов.

Вдома у підозрюваного співробітники міліції виявили й вилучили заводське лабораторне хімічне обладнання.

«Все вилучене, ймовірно, може бути використане для синтезу амфетаміну. Очікується висновок експертів, чи достатня ця база для виготовлення наркотиків», - зазначив О.Герасимов.

Також затримано двох жителів Мінська, які купили в основного підозрюваного декілька доз амфетаміну. Всіх трьох взято під варту. Ведеться слідство.