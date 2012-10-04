У Китаї селевий потік забрав життя 18 школярів

У китайській провінції Юньнань селевий потік обрушився на село: загинули 18 школярів, повідомляє Радіо «Свобода» з посиланням на агентство "Сіньхуа".

Поки немає достовірних відомостей про те, перебували діти в класних приміщеннях чи поблизу школи. 3 жовтня був святковим днем, і шкільні заняття не проводилися.

Селем було зруйновано ще кілька будинків і, за попередніми даними, загинув місцевий житель.

Трагедія сталася у тій самій провінції, яка постраждала 7 вересня від сильного землетрусу, тоді загинула 81 особа, близько тисячі були поранені, понад двісті тисяч людей залишилися без житла.

svobodanews.ru