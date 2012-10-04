Молоді заборонили ходити в солярій

5,4% випадків меланоми – найнебезпечнішого виду раку шкіри, спровоковані відвідинами соляріїв.

Співробітники з Університету Каліфорнії проаналізували близько 10 тис. випадків раку шкіри і виявили, що бажання одержати ідеальну засмагу підвищує ризик розвитку базально-клітинної карциноми майже на 30%. Вона пов`язана з 80% випадків раку шкіри. Використання солярію також підвищує ймовірність плоскоклітинного раку на 67%.

Найбільшу небезпеку солярії представляють для людей молодших за 25 років. За статистикою, 70% випадків меланоми виникає з родимок, що переродилися під впливом УФ-променів.

likar.info