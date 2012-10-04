Чим корисна вода з лимоном

Щоденне вживання води з лимоном має ряд переваг для здоров`я.

1. Рятує шлунок. Лимони дуже корисні, коли справа доходить до проблем з травленням. Склянка лимонного соку легко позбавить від розладу шлунка.

2. Піклуватися про красу. Лимон, будучи природним антисептиком, може допомогти позбавитися від проблем зі шкірою. Вітамін С, яким багаті цитрусові, омолоджує шкіру і робить її сяючою. Лимон також діє як засіб проти старіння.

3. Прибирає зайві кілограми. Щоденне вживання води з лимоном і медом вранці допоможе швидко схуднути. Цим рецептом здавна користуються в Індії.

4. Лікує горло. Цей фрукт завдяки своїм антибактеріальним властивостям став нашим кращим другом під час застуд.

5. Контролює тиск. Лимонна вода творить чудеса для людей, що мають проблеми з серцем за високим вмісту калію. Також цей напій контролює високий кров`яний тиск, запаморочення, позбавляє від нудоти, а також забезпечує релаксацію для душі і тіла.

korzonews.info