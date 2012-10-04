Угорський поліцейський продавав на Закарпатті наркотики

У червні минулого року, було порушено кримінальну справу стосовно трьох угорців за ч. 3 ст. 307 та ч.3 ст. 305 Кримінального кодексу України (незаконний збут та контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах).

«Угорців судили як організовану злочинну групу, організатором якої був угорський поліцейський», - зазначив державний обвинувач у справі, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Встановлено, що 27-річний прикордонний поліцейський із Угорщини - співробітник міжнародного пункту пропуску «Загонь - Тиса», що на угорсько-українському кордоні, вирішив займатися продажем особливо небезпечних наркотиків - екстракційного опію. Ним було організовано злочинну групу, до якої входило ще двоє його земляків. За допомогою жительки Закарпаття вони намагалися знайти клієнтів для збуту наркотиків. Жінка нібито погодилася, але насправді повідомила про це правоохоронців.

Нічого не підозрюючи, угорський поліцейський безперешкодно перетнув угорсько-український кордон через зелений коридор і провіз 3 кг екстракційного опію. Під час продажу наркотиків угорців було затримано закарпатськими правоохоронцями.

25 вересня вироком Ужгородського міськрайонного суду угорського поліцейського засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його спільників – до 9 та 10 років позбавлення волі.