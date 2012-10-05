Молоко бореться з раком

Молоко має антиракову здатність завдяки білку, що міститься в ньому. До такого висновку прийшли шведські учені з університету міста Лунд.

В ході дослідження учені піддали дії УФ-опромінення клітини раку товстої кишки, що привело до пошкодження ДНК. Потім вони виростили клітини за наявності і відсутності білка лактоферицину-4-14 (Lfcin4-14). В результаті вони прийшли до висновку, що білок істотно уповільнює швидкість росту ракових клітин товстої кишки.

Автори роботи припустили, що білок Lfcin4-14 – одна з антиканцерогенних властивостей молока. Вони мають намір продовжити дослідження.

mednovelty.ru