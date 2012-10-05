Кращий спосіб позбутися від стресу

Фахівці Американської асоціації психологів стверджують, що від фізичного болю і стресу можна позбутися власними силами, не вдаючись до ліків. У чому головний секрет такого лікування?

Виявляється, ефектом, що оздоровлює, володіють вправи, спрямовані на «очищення» розуму, в тому числі йога і молитви.

Вченими було проведено дослідження за участю 40 добровольців. Половина з них регулярно практикувала заняття йогою або ходила на релігійні служби, друга половина – не займалася нічим подібним.

Аналіз крові учасників обох груп показав наявність різниці в активності лейкоцитів, що відповідають за рівень стресу. Представники першої групи могли самостійно справлятися з болем і рідше піддавалися стресам.

korzonews.info