Кавун спалює зайву вагу

Кавун знижує рівень "поганого" холестерину, контролює вагу. Вся справа в цитруліні, який присутній в кавуновому соку.

Цитрулін грає важливу роль в профілактиці захворювань серця, знижуючи кров`яний тиск. Скибочка кавуна допоможе запобігти хворобам серця, зупинить ріст "поганого" холестерину.

Американські учені, що виявили також, що кавун контролює вагу, пояснюють подібну дію цитруліном.

Попередні дослідження показали, що цитрулін грає важливу роль в профілактиці захворювань серця, знижуючи кров`яний тиск.

В ході експерименту дві групи піддослідних мишей годували їжею з високим вмістом жиру, при цьому одній групі давали просту воду, інший – кавуновий сік.

Через декілька місяців аналізи виявили, що рівень холестерину у мишей, що пили сік, в півтора рази нижчий, ніж у гризунів, що одержували воду.

Крім того, "кавунові" миші важили в середньому на 30% менше, але показники їх кров`яного тиску були схожі з аналізами "водних" гризунів.

Кавун

- У одному кілограмі м`якоті міститься майже грам заліза.

- Невеликі дози кавуна рекомендують і при цукровому діабеті.

- Допомагає виведенню шлаків з організму, є сечогінним засобом, очищає нирки і печінку.

- Містить багато клітковини, виводить з організму холестерин, пісок з нирок.

newsland.ru