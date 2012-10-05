Маска з аспірину позбавить від вугрів та чорних цяток

Аспіринова маска підходить для жирної та проблемної шкіри. Позбавляє від вугрів та чорних цяток.

"Салицилова кислота, яку містить аспірин, знімає запалення. Аспірин діє, як скраб, добре очищує шкіру, видаляючи омертвілі клітини із поверхні шкіри, - каже косметолог вінничанка Олена Вісіцька, 29 років. – Маска допомагає позбутися набряків та врослого волосся".

Перш ніж наносити маску (4 таблетки, 1 столова ложка теплої води та чайна ложка меду, тримати на обличчі 10 хв.), слід переконатися чи немає алергії на один із компонентів.

"Нанесіть суміш на маленьку ділянку шкіри, змийте і зачекайте 2 години. Висипів немає, значить можна використовувати. Якщо є алергія на мед, то замініть його олійкою жожоба, - радить косметолог. – Тим, хто хоче зберегти засмагу після моря або ходить до солярію, маску робити не слід. У кого нормальна шкіра, суміш слід наносити на ділянки із прищами та чорними цятками".

Також не слід робити маску вагітним, жінкам, які кормлять немовля, тим, хто має на шкірі порізи та свіжі рани.

gazeta.ua