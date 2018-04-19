Що таке цистит і як з ним боротися?

Що таке цистит і як з ним боротися?

18:56, 05 жовтня 2012
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Найчастіше збудником виявляється кишкова паличка, що в нормі знаходиться в прямій кишці...

Цистит - хвороба дуже неприємна і, на жаль, дуже поширена. Спробуємо розібратися з тим, що ж це і, головне, як з цим боротися.

Цистит - запальний процес у слизовій оболонці сечового міхура.

Причини циститу:

- Потрапляння в сечовий міхур через сечівник бактерії. Найчастіше збудником виявляється кишкова паличка, що в нормі знаходиться в прямій кишці.

- Запалення сечівника після статевого акту. Це викликається тривалим тертям отвору сечовивідного каналу, яке може відбуватися в ході статевого акту. Звичайно симптоми розвиваються протягом 12 годин після статевого акту.

- Подразнення зовнішнього отвору сечівника. У деяких людей, наприклад, є алергія на вагінальні дезодоранти, парфумерне мило і тальк, навіть на кольоровий туалетний папір.

На жаль, жінки більш схильні циститу, ніж чоловіки - жіночий сечівник коротший і розташований ближче до анального отвору, відповідно, інфекції легше проникнути в сечовий міхур.

Симптоми циститу:

Основний симптом - часте і болюче сечовипускання (іноді кожні 15-20 хвилин). Під час сечовипускання, а іноді і поза ним, відзначаються болі в надлобковій області. Сеча може ставати каламутною.

Необхідно терміново звернутися до лікаря, якщо:

- Симптоми протягом дня не проходять (оскільки інфекція може поширитися на нирки).

- З`явилася лихоманка, біль у нижній частині спини, кров у сечі.

- Симптоми циститу виникають в ході вагітності (вагітні жінки більше схильні до інфекції нирок).

- Захворювання рецидивує.

- Захворювання з`являється при зміні статевих партнерів.

Перший крок у боротьбі з циститом - це знищення його збудників. Найбільш надійним і швидким способом на сьогоднішній день є антибіотики. При перших симптомах циститу важливо якомога швидше відвідати уролога, який призначить підходящі вам препарати.

Антибіотики треба приймати стільки часу, скільки призначено лікарем. Часта помилка пацієнтів - припинення лікування після того, як зникли перші неприємні відчуття. Запальний процес може проходити непомітно, і якщо з ним не боротися, то недалеко й до хронічного циститу. А з ним впоратися набагато складніше. Тому не варто квапити події і відмовлятися від ліків завчасно.

Полегшення симптомів циститу:

- Пийте не менше 10-14 склянок рідини в день. Поменше чаю, повністю виключіть каву та спиртні напої, оскільки всі вони викликають подразнення сечового міхура.

- На час лікування обмежте споживання їжі, що містить високий рівень кальцію (молоко, сир і йогурт).

- Для полегшення болю кладіть собі між ніг, на живіт або на спину теплий предмет, наприклад, грілку.

- Кожні три години випивайте склянку води, в якому розчинена ложка соди. Це знижує кислотність сечі і позбавляє печії.

Профілактичні заходи:

- Спорожняйте сечовий міхур так часто, як вам це потрібно. Це особливо важливо, оскільки стримування сечовипускання - одна з основних причин циститу.

- Пийте не менше 8 склянок рідини в день.

- Мийтеся хоча б раз на день. Після сечовипускання жінкам слід підмиватися спочатку спереду, потім ззаду, щоб знизити ймовірність потрапляння бактерій з області анального отвору в сечівник.

- Віддавайте перевагу бавовняній нижній білизні перед синтетичною і намагайтеся не носити обтягуючі брюки.

- Якщо цистит повторюється (рецидивує), вам варто замінити прийом ванни на душ. Звичайний душ або біде набагато спрощують підмивання.

- Після статевого акту здійснюйте сечовипускання. При цьому бактерії, що потрапили на отвір сечівника, вимиються до того, як вони почнуть розмножуватися.

lady.tochka.net

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