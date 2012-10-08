У Китаї зіткнулися два автобуси: загинули 14 осіб

У ДТП на швидкісній автотрасі в провінції Шаньдун на сході Китаю загинули 14 осіб.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на «Сіньхуа», міжміський автобус, що їхав по швидкісній автостраді Ціндао–Іньчуань, пробив розділову огорожу і виїхав на стрічну смугу, де зіткнувся з іншим міжміським автобусом, який в результаті перекинувся і з’їхав у кювет.

На місці ДТП загинули шість осіб, вісім померли по дорозі до лікарні. Ще шість осіб серйозно постраждали.

gazeta.ru