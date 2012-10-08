У Краснодарському краї черговий спалах африканської чуми свиней

У Краснодарському краю Росії зафіксовано черговий спалах африканської чуми свиней.

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

«При лабораторних дослідженнях, проведених у ДБУ «Кропоткінська крайова ветеринарна лабораторія», проб патологічного і біологічного матеріалу, відібраного від померлих і живих свиней, виявлено генетичний матеріал вірусу АЧС. Тварини належать ВАТ «Племзавод ім. В.І.Чапаєва» Дінського району», - говориться в повідомленні. На підприємстві більш як 12 тис. свиней.

Наголошується, що у вогнищі захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення подальшого розповсюдження інфекції відповідно до діючої інструкції з попередження і ліквідації АЧС.

Водночас управління Россільгоспнагляду по Краснодарському краю повідомляє, що на початку місяця проводився контроль функціонування охоронно-карантинних поліцейських постів, розташованих на кордоні регіону. Було виявлено, що на деяких постах зупинення і огляд автотранспорту проводилися не в повному обсягу, а вибірково, що створює реальну загрозу рознесення збудника АЧС за межі Краснодарського краю в умовах діючих шестимісячних обмежень.

Всього у 2012 році в Краснодарському краю зареєстровано 24 неблагополучних пункти і два інфіковані об`єкти серед домашніх свиней, один неблагополучний пункт серед диких кабанів.

Нагадаємо, що попередній спалах африканської чуми свиней, 23-й з початку року в Краснодарському краю РФ, було зафіксовано 10 вересня.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів`я свиней, якє захворює, гине.