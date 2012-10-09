Австралієць стрибне з парашутом майже з космосу

Австралієць Фелікс Баумгартнер 9 жовтня спробує встановити 4 світових рекорди, стрибнувши зі стратосфери, що на межі між атмосферою і космосом.

Як повідомляє ТСН, для цього чоловік підніметься на аеростаті на висоту в 36 567 м, що стане першим із запланованих рекордів.

Наступні три – найвищий затяжний стрибок із парашутом, а також вперше людина подолає швидкість звуку у вільному падінні та буде зафіксоване найдовше вільне падіння (близько 5 хвилин 30 секунд).

До цієї місії спортсмен зі своєю командою готувався більше 5 років.

Стрибок Ф.Баумгартнера фіксуватимуть більше 35 відео- та фотокамер, що дозволить глядачам у прямому ефірі відстежити кожен його крок - від стрибка з капсули до самого розкриття парашута.

tsn.ua