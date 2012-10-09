Довголіття чоловіка залежить від жінки

Чоловікові, охочому збільшити тривалість свого життя, слід пов`язати свою долю з розумною і освіченою жінкою.

Це з`ясували дослідники зі Стокгольмського університету, пише sunhome.ru

Як пише лондонська газета Daily Telegraph, в ході вивчення 1,5 млн. пар учені прийшли до висновку, що тривалість життя залежить, в першу чергу, від розумових здібностей і міри освіченості жінки. При цьому інтелектуальний рівень чоловіка не має такого великого значення.

«В результаті освітній рівень жінки має більше значення, оскільки саме вона ухвалює рішення щодо харчування і способу життя подружжя», — сказано в дослідженні.

vkurse.ua